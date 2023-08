Colpo di Stato in Gabon, l'appello del Presidente Bongo: «Fate rumore»

EMBED

(Agenzia Vista) Gabon, 30 agosto 2023 "Sono Ali Bongo, presidente del Gabon. E devo mandare un messaggio a tutti gli amici che abbiamo in tutto il mondo per dire loro di fare rumore, di fare rumore per la gente. Hanno arrestato me e la mia famiglia. Mio figlio è da qualche parte. Mia moglie è ancora in un altro posto", le parole del Presidente del Gabon Ali Bongo Ondimba in video che stga facendo il giro dei social. / Immagini X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev