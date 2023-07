Come far durare di più le batterie? Basta aggiungere un po' di zucchero! Il lato dolce della tecnolo

Un gruppo di scienziati potrebbe aver trovato una soluzione innovativa per affrontare il problema delle batterie delle auto elettriche (e non solo). Secondo quanto pubblicato dal Dipartimento dell'Energia del Pacific Northwest National Laboratory, un esperimento condotto sulle batterie di flusso ha dimostrato che l'aggiunta di zucchero derivato dall'amido di mais può migliorare la potenza di picco di queste batterie fino al 60%. Le batterie a flusso sono un tipo di batterie in cui gli elettroliti sono posizionati lontano dai poli positivo e negativo. Hanno il vantaggio di conservare la carica per un periodo più lungo e, con l'aggiunta di un po' di zucchero, potrebbero durare ancora di più. L'aggiunta di zucchero derivato dall'amido di mais potrebbe essere una soluzione promettente per migliorare la durata delle batterie. Photo Credits: Shutterstock Music: Korben