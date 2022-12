Come perdere 1 o 2 kg presi a Natale: 7 semplici trucchi da applicare subito

Archiviati cene e pranzi per festeggiare il Natale, il pensiero va a come dimagrire e perdere così l'eventuale peso acquisito. Non ci sono formule magiche, inutile dirlo, ecco quindi 7 'trucchi' che potete applicare subito per ritrovare la forma desiderata. 1. Fare attività fisica: Dalla corsa alla bicicletta passando per una camminata a passo sostenuto 2. Mangiare frutta e verdura: questi alimenti contengono molti principi nutrizionali importanti per il nostro organismo, come le vitamine 3. Variare gli alimenti: è bene mangiare di tutto un po' 4. No pasti fuori casa: meglio evitare di andare a mangiare fuori 5. Non digiunare: saltare i pasti non è una soluzione efficace e può nuocere alla salute 6. Non eccedere con sale e condimenti 7. Si all'acqua no all'alcool Photo Credits: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

