Come scoprire se in una stanza ci sono telecamere nascoste

La tecnologia, ormai, fa parte della nostra vita quotidiana e la domotica ha cambiato le nostre abitudini facendoci sentire più sicuri. Tuttavia, il ‘lato oscuro’ ha a che fare con la nostra privacy e la tutela personale soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Per esempio, una cosa che forse non tutti sanno è che anche nelle stanze d’albergo potrebbero esserci telecamere nascoste. La videosorveglianza è anche questo. Allo stesso modo, potrebbero essere presenti in casa di amici o persone a cui facciamo visita. E allora, come difenderci? Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> DAL 1° NOVEMBRE WHATSAPP NON SARÀ PIÙ DISPONIBILE SU QUESTI SMARTPHONE