Coming out di Jankto, bufera su Abodi

Sottotitolo: La leader Pd Schlein contro il ministro: "Argomenti omofobi" Categoria: Politica Dopo i casi Santanché e La Russa, il governo Meloni ancora nella bufera: sono diventate un caso, infatti, le parole del ministro dello Sport Abodi che ha commentato il coming out del calciatore ceco Jankto, che quest'anno tornerà a giocare in Italia. Abodi ha detto di rispettare le scelte ma di non "amare le ostentazioni". Indignazione di Pd e M5s. "Un classico argomento omofobo" ha attaccato la leader dem Elly Schlein. "Chieda scusa" ha commentato il leader di +Europa Magi.