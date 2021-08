Conte: «Dialogo serrato con il nuovo regime dei talebani»

(Agenzia Vista) Salerno, 19 agosto 2021 "Dobbiamo coltivare un serrato dialogo con il nuovo regime che appare, almeno a parole su un atteggiamento abbastanza distensivo, ma per farlo la comunità internazionale non deve commettere errori fatti in altri dossier: Cina e Russia devono sedersi al tavolo e poi c'è il Pakistan che ha un ruolo importante". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte a Salerno. Fb Angelo Tofalo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it