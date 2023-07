Conte: Governo dice no al salario minimo, ma si ai vitalizi

(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2023 "Questo Governo non riconosce l'emergenza salari e l'emergenza carovita. l'Ocse ha attribuito la maglia nera all'Italia per quanto riguarda la perdita di potere d'acquisto dei salari. Per questo Governo, invece, non esiste un problema che riguarda milioni di cittadini sottopagati. Salario minimo? No, massimi vitalizi sì", le parole di Giuseppe Conte a margine di un incontro con gli esodati del Superbonus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev