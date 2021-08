Conte: «Salerno esperimento nazionale per diritto alla salute»

(Agenzia Vista) Salerno, 19 agosto 2021 "Salerno può diventare la città della salute. Qui a Salerno credo si possa fare un esperimento nazionale per quanto riguarda il diritto alla salute che non significa solo curarsi dalle patologie, significa anche prevenire uno stato di salute e un benessere soprattutto psicofisico, un concetto di salute in senso ampio e integrale". Lo ha affermato il presidente M5s Giuseppe Conte, a Salerno per sostenere la candidata civica Elisabetta Barone. Fonte Salvatore Micillo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it