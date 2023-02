Cospito in ospedale, scontri al corteo a Milano

Alta tensione ieri a Milano durante il corteo degli anarchici, che hanno manifestato per Alfredo Cospito. Scontri con le forze dell'ordine, lanciati petardi, bottiglie e pietre. Cariche della polizia in tenuta antisommossa. 11 le persone fermate sei gli agenti feriti. Il detenuto in sciopero della fame contro il 41-bis è stato trasferito dal carcere milanese di Opera all'ospedale San Paolo. Il ricovero, necessario, in quanto Cospito, oltre al cibo, si rifiuta di assumere anche gli integratori. Il 24 febbraio la Cassazione deciderà sulla legittimità del regime di carcere duro.