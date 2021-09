Covid, lo speciale del Mattino | ​Anche i vaccinati devono continuare a portare la mascherina?

«Certo. Io, per primo, indosso la mascherina per 12 ore al giorno. Per proteggere gli altri, anche quelli non vaccinati...», argomenta l'infettivologo Maurizio di Mauro che racconta i quasi due anni passati in prima linea nella assistenza: è il direttore generale dell’azienda ospedaliera dei Colli (che comprende il Cotugno), fa il punto sulle varianti, i ricoveri, dà indicazioni su come comportarsi se si teme di aver contratto il Covid e per limitare i contagi. La videointervista di Maria Pirro, riprese e montaggio Renato Esposito (Newfotosud).

APPROFONDIMENTI LA VIDEOINTERVISTA Covid, lo speciale del Mattino | C'è da aspettarsi... LA VIDEOINTERVISTA Covid, lo speciale del Mattino I I dati sulla malattia possono... LA VIDEOINTERVISTA Covid, lo speciale del Mattino | Nell’ospedale simbolo della...

Cllicca qui per le altre domande e risposte: lo speciale del Mattino.it