Covid, lo speciale del Mattino | C'è da aspettarsi un'altra ondata?

«Mi auguro di no, che non ci sia un'altra ondata. Credo si possa scongiurare se si vaccinano due milioni di persone in Campania entro fine ottobre come prevede il programma della Regione. Ma penso che continueremo a lungo a convivere con questo virus che muterà ancora. Solo creando barriere nel tempo, il Covid diventerà una banale influenza», garantisce l'infettivologo Maurizio di Mauro, che racconta i quasi due anni passati in prima linea nella assistenza: è il direttore generale dell’azienda ospedaliera dei Colli (che comprende il Cotugno), fa il punto sulle varianti, i ricoveri, dà indicazioni su come comportarsi se si teme di aver contratto il Covid e per limitare i contagi. La videointervista di Maria Pirro, riprese e montaggio Renato Esposito (Newfotosud).

