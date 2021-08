Covid, i campioni olimpici della 4x100 testimoni della campagna vaccinale

(LaPresse) I campioni olimpici della 4x100 scendono in campo a sostegno della campagna vaccinale. Lamont Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Eseosa Fostine Desalu sono infatti i protagonisti di un breve video diffuso da Palazzo Chigi via Twitter. "Il #vaccino è importante per noi e per tutti per ritornare alla normalità", si legge nel breve messaggio d’accompagnamento in cui i quattro campioni ricordano che "con il vaccino vinciamo insieme”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE