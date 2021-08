Covid, cure a domicilio con terapie monoclonali. Asl Napoli 3 Sud: «Così evitiamo ospedalizzazioni»

(LaPresse) Sono oltre 50 i pazienti guariti dal Covid-19 che hanno ricevuto le cure domiciliari per la somministrazione degli anticorpi monoclonali, attraverso i servizi messi a disposizione dall'Asl Napoli 3 Sud. "Abbiamo attivato un'unità mobile per andare a casa dei pazienti a rischio che sono positivi al Covid - afferma Mario Starace, anestesista rianimatore dell'Asl Napoli 3 Sud - e queste terapie stanno avendo grandissimo successo. Questa è l'unica arma, ad oggi certa, per evitare le ospedalizzazioni, soprattutto se la terapia monoclonale viene somministrata ai primi sintomi dell'infezione e non quando la polmonite è già in stato avanzato. Il Covid ha posto sotto gli occhi di tutti l'importanza delle cure domiciliari e della telemedicina, questo è senza dubbio il futuro della medicina".