Covid: vaccini in spiaggia a Meta di Sorrento

(LaPresse) L'Asl Napoli 3 Sud in collaborazione con il comune di Meta di Sorrento ha organizzato un open day vaccinale presso i lidi del comune della Penisola sorrentina. In tanti sono accorsi a vaccinarsi, in particolare giovani e giovanissimi. "C'è stata una riduzione delle prenotazioni, così abbiamo deciso di cambiare strategia, andando noi incontro a loro nei lidi balneari". Queste le parole del dottor Antonio Coppola, coordinatore dei centri vaccinali. A tutti i vaccinati sono stati offerti caffè e cappuccino dai gestori dei lidi che hanno aderito all'iniziativa. "Abbiamo notato una maggiore adesione soprattutto da parte dei giovani", aggiunge il sindaco di Meta di Sorrento, Giuseppe Tito.