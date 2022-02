(Agenzia Vista) Russia, 15 febbraio 2022 Non accetteremo mai l'allargamento della Nato fino ai nostri confini, il contenimento della Russia è percepito da noi come una minaccia alla sicurezza nazionale". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, dopo i colloqui al Cremlino Bundesregierung Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it