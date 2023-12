Da Ostuni c'è una sorpresa per Fiorello: il videosaluto con 3mila persone, lo showman si esalta

Lo showman Fiorello ha ricevuto il caloroso saluto della comunità di Ostuni direttamente dalla centralissima Piazza della Libertà. Il video è andato in onda nella celebre trasmissione “Viva Rai2!”. Idea nata e promossa dall’ostunese Mirko Bruno, eclettico e intraprendente attore, che ha registrato insieme al sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, il video-saluto alla presenza di migliaia di cittadini, giunti in Piazza della Libertà, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale alto circa 14 metri.