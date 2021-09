Ddl penale, protesta in Aula di Alternativa c'è con cartelli e palloncini

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2021 "Vergognatevi" e "Impunità di Stato": queste le scritte apparse in aula al Senato, trasportate da palloncini che si sono librati sul soffitto dell'emiciclo. La singolare protesta è stata inscenata dai senatori di L'Alternativa C'è per protestare contro la mancata discussione, in commissione e in Aula, della riforma della giustizia penale, la cosiddetta riforma Cartabia. I senatori di Ac avevano presentato 1700 emendamenti, nessuno dei quali è stato discusso, neanche in commissione Giustizia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it