De Luca contro Conte: «È una truffa mediatica e politica. Si presenta come un martire»

(Agenzia Vista) Napoli, 19 settembre 2022 "Denunciamo un'operazione di truffa mediatica messa in atto da Conte che ha fatto un’operazione di ricostruzione di una verginità politica in due mesi. Fino a luglio i cinquestelle hanno votato tutti i provvedimenti di Draghi, nel giro di due mesi si sono ricostruiti di una verginità politica anche perché siamo un paese che ha la memoria corta. Ma come diavolo è possibile, Conte. Sta girando oggi l’Italia come un descamisado, si è tolto la giacca, il fazzoletto qui dopo che ha fatto il presidente del consiglio per tre dei quattro anni della legislatura e si sta presentando come un martire dell’agenda sociale violata. Ma per cortesia, siamo alla truffa politica e mediatica. Basta“. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, nel suo intervento all'incontro Pd a Napoli insieme al segretario nazionale Enrico Letta. Pd Napoli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev