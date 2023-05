De Luca: Fitto si presenta come un prete spretato

(Agenzia Vista) Napoli, 19 maggio 2023 "Ci siamo dunque presentati a Fitto per avere una risposta precisa a due domande precise. Come sempre il ministro Fitto ha parlato, ha parlato, ha parlato. Per quello che mi riguarda è la terza, quarta volta che lo sento parlare, parlare. Alla fine, se tu ti domandi che cosa ha detto, fai fatica a trovare una risposta. Il ministro Fitto, una persona gradevole, si presenta con l'immagine, come potete vedere, di un seminarista, di un prete spretato", le parole di Vincenzo De luca in diretta su Facebook. / Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it