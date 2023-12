De Luca: «Ho fatto un doppio salto mortale, ma godo di salute. Caduto a terra per colpa mia

(Agenzia Vista) Napoli, 30 dicembre 2023 "Va tutto bene, vi ho fatto assistere a un doppio salto mortale carpiato, ma come vedete godiamo di ottima salute". Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha commentato la sua caduta a terra di ieri, immortalata in un video molto visto sui social. De Luca, a margine della conferenza stampa di fine 2023, ha sottolineato, in riferimento al gesto di un impiegato che ha incolpevolmente spostato la sedia dove il governatore pensava di risedersi, che "la caduta è stata colpa mia per la verità, perché io mi ero alzato per il brindisi e lui ha tolto la sedia come previsto. Io per un atto di gentilezza verso una nostra dipendente, che si era presentata con un bambino in braccio, ero però ritornato al microfono per invitarla al brindisi, e dunque mi sono seduto; sono stato io a non rispettare ciò che era previsto. Comunque sia ora siamo pronti a tutte le sfide, quella politica e ortopedica". fonte video: De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev