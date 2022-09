De Luca: «Ieri a Piazza del Popolo sagra burina, Meloni ha parlato ed è diventata ‘a Sora Ceciona»

(Agenzia Vista) Roma 23 settembre 2022 “Ieri sera in questa stessa Piazza si è svolto un evento strano. A metà psichedelico, a metà sagra burina. C’era un esemplare politico allevato nelle praterie padane, un fresco sposo di 86 anni, un po’ molle, barzotto. Poi è apparsa una figura vestita di bianco, da prima comunione. E’ stata un’immagine incantevole ma è bastato che iniziasse a parlare perché l’incanto sparisse e apparisse in tutta la sua materialità. ‘A sora Ceciona, ‘a Sora Gina”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dal palco di Piazza del Popolo a Roma per la chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev