De Magistris: «Saltimbanchi politica pensano alla poltrona, non parlano dei problemi della gente»

(Agenzia Vista) Roma 9 agosto 2022 “Siamo qui per lanciare con forza la raccolta di firma per Unione Popolare in tutta Italia. Mentre i saltimbanchi della politica pensano alla poltrona, non parlano dei problemi della gente perché il loro posto ce l’hanno garantito”. Lo ha dichiarato Luigi de Magistris ai microfoni di Agenzia Vista, a margine della raccolta firme per Unione Popolare in Piazza Montecitorio a Roma, in vista delle elezioni del 25 settembre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it