Dieta di marzo: gli alimenti da mangiare per fare il pieno di energia

Nella dieta di marzo non possono mancare, il cavolo (nero, verza, cappuccino), i broccoli, il radicchio rosso, il tarassaco, gli asparagi e gli spinaci. Il porro è un alleato per favorire il transito intestinale, mentre la malva è un lassativo che non aggredisce. Per quanto riguarda la frutta, via libera a kiwi, pere, mele, mandarini, arance, e fragole.

