Dieta dopo Ferragosto, come sgonfiarsi, dimagrire e risvegliare il metabolismo

Superata la metà del mese di agosto è tempo di iniziare a pensare al rientro dalle ferie e al recupero dei chili messi su durante le vacanze. Ecco perché oggi parliamo di dieta dopo Ferragosto. Trascorso il giorno di festa, durante il quale tradizionalmente ci si abbandona ai piaceri del cibo, bisogna rimettersi in carreggiata. La cosa ideale è ritagliarsi alcuni giorni per una dieta detox che ci aiuti a rimetterci in forma. Si tratta di eliminare tutte le tossine in eccesso finora accumulate, in modo da spianare la strada a un'alimentazione sana e salutare.

