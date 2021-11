Dieta prima di Natale, il trucco per perdere due chili prima delle feste

La dieta prima di Natale è probabilmente l'unico modo per non arrivare al periodo natalizio, caratterizzato da cene e cenoni, già pieni come dei buoi. Il rischio è quello di prendere ulteriore peso, che poi ci troveremmo a dover eliminare con l'inizio del nuovo anno. Torte salate, pandori, panettoni, chi più ne ha più ne metta: il periodo natalizio è troppo goloso per potervi rinunciare, e allora giochiamo d'anticipo: manteniamoci ora per toglierci qualche sfizio quando sarà il momento. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

