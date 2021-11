'Discover', il primo album di cover di Zucchero: «Che emozione cantare De André»

Si intitola Discover il nuovo album di Zucchero in uscita venerdì 19 novembre. È il primo album di cover della carriera di Zucchero Sugar Fornaciari, anticipato in radio dal singolo Follow You Follow Me, rilettura di uno dei primi grandi successi a livello mondiale dei Genesis. Insomma, per Zucchero è periodo di prime volte dopo l'uscita di Inacustico D.O.C. & MORE, il primo progetto interamente acustico. «Ci pensavo da un po’, ma ho sempre rimandato. - ci dice l'artista - Questo album, così come Inacustico, è uscito perché siamo fermi. Abbiamo rimandato la tournée e quindi avevo del tempo. Dopo aver scelto 500 brani avevo voglia di scremare. Volevo vedere quali brani potessero essere adatti a me. L’idea di base era Se io avessi scritto questi brani, quali avrei messo nel mio nuovo album di inediti?. Questi sono quelli che avrei messo». Foto: Daniele Barraco via P&D

