Dl Caivano, Meloni: «Stanziati 30mln, ma non sufficiente, arriveranno tutte risorse necessarie»

(Agenzia Vista) Roma, 07 settembre 2023 "Abbiamo messo in campo i primi provvedimenti", stanziando "30 milioni di euro. Non pensate che il governo ritenga che siano sufficienti". "Verranno stanziate tutte le risorse che saranno necessarie per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in una conferenza stampa di presentazione del cosiddetto dl Caivano. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev