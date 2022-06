Dopo due anni di pandemia, New York è tornata. Ma non è più la stessa

TIMES SQUARE, NEW YORK - New York è tornata. Ma non è più la stessa. Dopo due anni di pandemia e di restrizioni e di chiusure, le catene sono finalmente rotte, la città è libera, e libere sono le persone che affollano queste strade, questa piazza. Times Square, il crocevia del mondo intero. Di nuovo impazzito di colori, di rumori e di gente. Eppure ancora rotto, ancora interrotto, ancora ferito. Già, perché per quanto ripartita, per quanto addirittura rinata, New York è cambiata, qui a New York è cambiato tutto. Commento di Luca Marfé Immagini di Luigi Gallo