Draghi a L'Aquila: «Le risorse servono, ma da sole non bastano»

(Agenzia Vista) L'Aquila, 28 settembre 2021 "Le risorse servono, ma da sole non bastano. C’è bisogno di capacità progettuale e amministrativa, come dimostrano – a partire dall’Aquila - i casi di maggior successo nella ricostruzione post-sisma.Abbiamo costruito per gli investimenti del PNRR e del Fondo Complementare un modello di governance che punti sulla semplificazione delle procedure e sullo stretto coordinamento delle amministrazioni centrali e territoriali.", così il presidente del Consiglio Draghi a L’Aquila per l'inaugurazione del Parco della Memoria dedicato alle vittime del sisma del 2009. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it