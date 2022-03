Draghi: «Invasione Ucraina segna la fine dell'illusione della pace»

(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2022 "L'invasione dell'Ucraina segna una svolta decisiva nella storia europea. Molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa, che potessimo dare per scontate le conquiste di pace e di benessere. Le immagini che ci arrivano da Kiev e dalle altre città segnano la fine di queste illusioni. L'eroica resistenza del popolo ucraino ci mettono davanti a una realtà", così il presidente del Consiglio Draghi al Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it