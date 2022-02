È morto il premio Nobel francese Montagnier, eccolo alla manifestazione di Milano a gennaio

(Agenzia Vista) Parigi, 10 febbraio 2022 È morto il premio Nobel Montagnier, eccolo alla manifestazione di Milano Luc Antoine Montagnier è morto all'età di 89 anni, nell'ospedale americano di Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi. Lo scienziato francese aveva ricevuto il premio Nobel per la Medicina nel 2008 per i suoi studi sull'Aids. La notizia della morte in un primo momento era stata smentita, poi è arrivata la conferma da parte del sindaco della cittadina francese. Ecco le immagini della manifestazione contro l'obbligo vaccinale organizzata da Italexit a Milano, alla quale lo scienziato aveva partecipato lo scorso gennaio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it