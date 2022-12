E' morto l'ex campione di ciclismo Vittorio Adorni

(LaPresse) Addio a Vittorio Adorni, l'ex campione di ciclismo su strada è morto a 85 anni. Professionista dal 1961 al 1970, vinse il Giro d'Italia nel 1965. Tre anni più tardi arriva la sua vittoria più prestigiosa, il trionfo al mondiale a Imola. 60 i trionfi in carriera in gare professionistiche, 19 complessivamente i giorni in maglia rosa da leader del Giro. Già durante la sua carriera agonistica trova popolarità in televisione. Prima come opinionista fisso nel programma sportivo di Rai3 'Processo alla tappa' e poi come conduttore del quiz 'Ciao Mamma' su Rai2. Nel 2019 l'ultima grande soddisfazione, l'ingresso nella Hall of Fame del Giro d'Italia, a 82 anni.