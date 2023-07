Ecco la "Dream House" di Barbie, il suo mondo in dimensioni reali

A Santa Monica, vicino L.A., c'è anche prima bambola del 1959

Roma, 11 lug. (askanews) - Mentre l'attesissimo film "Barbie" è in arrivo nelle sale il prossimo 20 luglio, i fan della bambola della Mattel possono intanto visitare la sua casa da sogno ("Dream House") di dimensioni reali a Santa Monica, vicino a Los Angeles.

Ci sono le Barbie da collezione, come la prima bambola del 1959, e una panoramica sui tanti modelli creati finora, tra cui una Barbie in versione Frida Kahlo o nei panni della tennista Naomi Osaka. E ancora: l'armadio di Barbie a misura umana, la cucina e il salotto, il camper di dimensioni reali, tutto rigorosamente di colore rosa confetto.

Non mancano una piscina di palline, uno studio musicale e uno studio tv, un laboratorio, una specie di astronave con i sedili riservati a Barbie e Ken, e una sala cinema.

"Barbie è stata di ispirazione per molti decenni, e per mostrare davvero alle persone che puoi essere quello che vuoi, esatto, puoi essere tutto - spiega Lucy Treadway, producer a Kilburn Live, che ha creato la mostra - e credo che la Dreamhouse di Barbie sia un elemento memorabile nella vita di molte persone. Sia per quelli che ci hanno giocato da bambini, che magari per quelli che vedevano giocarci la sorella anche se non erano direttamente coinvolti, dà comunque un sentimento di nostalgia".