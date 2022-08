(LaPresse) Enrico Letta ed Emma Bonino, alleati in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, hanno annunciato la candidatura nel Nord per Pd/+Europa dell’economista Carlo Cottarelli. "Per me essere accanto a Emma Bonino è veramente un privilegio" ha dichiarato in apertura del suo intervento il segretario dem durante la conferenza stampa congiunta tra +Europa e Partito Democratico. L'alleata Emma Bonino lo ha subito interrotto con una battuta:"Non è che mi sta chiedendo di sposarlo eh, sia chiaro" tra le risate generali dei presenti.