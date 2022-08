Elezioni, Letta: «Vogliamo il Pd primo partito tra i giovani»

(LaPresse) "Il nostro obiettivo è riportare il Pd al centro dell'attenzione giovanile e a essere il primo partito votato dai giovani. Per me è uno degli obiettivi principali. Anche se vincessimo le elezioni e arrivassimo dietro nel voto dei giovani non sarei soddisfatto, perché vogliamo tornare primi tra i giovani. Vogliamo farlo non in modo paternalistico ma con i giovani stessi che sono protagonisti di questo lavoro". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, presentando i candidati e le azioni proposte dai dem nell'ambito del piano Giovani del governo. "Vogliamo che non si dica più che l'Italia non è un paese per giovani ma che diventi un paese per giovani, e diventi attrattivo per i giovani anche non italiani", ha aggiunto Letta, affiancato in conferenza stampa dai candidati Caterina Cerroni, Chiara Gribaudo, Raffaele La Regina, Silvia Roggiani, Marco Sarracino, Rachele Scarpa ed Elly Schlein.