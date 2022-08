Elezioni, Renzi e Calenda verso la creazione del Terzo Polo

Proseguono le manovre dei partiti in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Sulla scena irrompe Silvio Berlusconi, che annuncia di essere pronto a candidarsi al Senato. "Ho avuto pressioni da parte di molte persone", rivela il leader di Forza Italia, secondo cui il suo partito rappresenta il vero centro, in chiara polemica verso il tentativo di Matteo Renzi e Carlo Calenda di creare il cosiddetto Terzo Polo. I leader di Italia Viva e Azione proseguiranno oggi le trattative per andare insieme alle urne con una lista unica. Calenda annuncia che c'è l'accordo sulle questioni di fondo. "Il mio obiettivo è quello di tenere Mario Draghi a Palazzo Chigi", dichiara il leader di Azione.