Ema: «Non possiamo continuare con booster ogni 3-4 mesi»

(Agenzia Vista) Amsterdam, 11 gennaio 2022 "Non abbiamo ancora visto i dati sulla quarta dose di vaccino anti-Covid. Siamo abbastanza preoccupati per una strategia che preveda vaccinazioni ripetute in un lasso di tempo breve. Non possiamo continuare a dare dosi di richiamo ogni tre o quattro mesi". Lo sottolinea Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini dell'Ema, durante un briefing video con la stampa in collegamento da Amsterdam. Ema Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev