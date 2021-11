Esce The Legendary 1979 No Nukes Concerts, il film del live di Bruce Springsteen & The E Street Band

Esce il 19 novembre 'The Legendary 1979 No Nukes Concerts' di Bruce Springsteen & The E Street Band, con all'interno 10 performance inedite, registrate in occasione dell'evento MUSE, tenutosi risalenti al Madison Square Garden. Realizzato da Thom Zimny, collaboratore storico di Springsteen, 'The Legendary 1979 No Nukes Concerts' rappresenta una delle migliori performance di Bruce Springsteen, ed è anche uno dei pochi filmati che mantiene intatta la carica e l’esplosività delle esibizioni con la E Street Band. I 90 minuti dell'imperdibile film contengono anche le versioni inedite di The River e Sherry Darling, le versioni live di Badlands, Born To Run, oltre alle cover di Rave On di Buddy Holly e una versione di Stay di Maurice Williams. Foto: DM Press Agency

