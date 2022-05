F1, GP Miami: Ferrari in prima fila. Pole di Leclerc

Prima fila tutta Ferrari al Gran Premio di Miami. Pole position per Charles Leclerc davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. In seconda fila le Red Bull di Max Verstappen, terzo, e Sergio Perez. Ottimo quinto tempo per Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo. Segnali di ripresa per la Mercedes, con Lewis Hamilton che firma il sesto crono in qualifica. Ma la Freccia d'Argento di George Russell esce in Q2. A chiudere i primi 10 Gasly, Norris, Tsunoda e Stroll. La gara stasera alle 21.30, ora italiana.