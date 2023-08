Fabrizio Corona mangia ricci di mare: il post solleva polemiche. C'è anche il like di Belen

Un post condiviso da Fabrizio Corona sta generando un certo dibattito in rete. Sul suo profilo Instagram, il celebre re dei paparazzi ha pubblicato un video nel quale si è ritratto mentre consuma ricci di mare sulle spiagge di Pantelleria. È inevitabile non notare come la polemica si stia rapidamente diffondendo riguardo alla questione della pesca e del consumo di tale prelibatezza, considerando che sembra che ne sia vietata l'estrazione. Questo dibattito è in pieno svolgimento sulle pagine di Corona. Ma, tra numerosi commenti critici, emerge un particolare dettaglio: Belen Rodriguez ha espresso apprezzamento nei confronti del post, lasciando il proprio "mi piace" al post. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB