(Agenzia Vista) Napoli, 24 settembre 2021 "Bisogna avvicinare tutti i bambini allo sport, anche chi non può permetterselo", così Federica Pellegrini a Napoli, al teatro San Carlo, per la consegna di 20 borse di studio per il nuoto offerte dalla Jaked ad altrettanti bambini seguiti da tre associazioni napoletane. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it