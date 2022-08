Finlandia, spunta un altro video di Sanna Marin: balla con un uomo in un club

(LaPresse) È stato diffuso su internet un secondo video delle feste della premier finlandese Sanna Marin. Nel nuovo filmato si vede la prima ministra ballare con un uomo all'interno di una discoteca a Helsinki. L'episodio dovrebbe risalire al 6 agosto, lo stesso weekend del video già circolato in rete. Un testimone ha raccontato al tabloid Seiska di aver visto Marin ballare in modo intimo con "almeno tre uomini diversi". La premier ha intanto dichiarato di essersi sottoposta volontariamente a un test antidroga per tacere ogni critica sollevata in seguito alla diffusione del precedente filmato: nega fermamente di aver assunto qualsiasi tipo di sostanza stupefacente. I risultati del test arriveranno la prossima settimana.