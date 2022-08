Foglie gialle? Non disperare: come salvare le piante

Foglie gialle sulle piante? Con questo caldo non è facile prendersi cura delle piante. Benché ci si metta tutto l’amore del mondo, ci sono piante che più di altre hanno bisogno di “bere” e le alte temperature di queste settimane ne mettono a dura prova la sopravvivenza. Una eccessiva esposizione ai raggi solari o una idratazione insufficiente, infatti, possono far ingiallire le foglie della pianta. Ma che cosa fare se vediamo foglie gialle sulle piante d’appartamento? La situazione forse non è ancora così grave come pensiamo. Ecco alcuni consigli per correre ai ripari. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

