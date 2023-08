Fondi alluvione, scontro Meloni-Bonaccini

(Lapresse) Scontro la premier Giorgia Meloni e il governatore emiliano-romagnolo Bonaccini che ha detto che ai Comuni non è arrivato nulla dei fondi per l'alluvione. Secondo la presidente del Consiglio, invece, sarebbero già stati stanziati 4,5 miliardi: Meloni ha rivedicato l'impegno del governo, annunciando altri interventi e contestando a Bonaccini la fretta di chi vuole visibilità. A sostegno del governatore la leader dem Schlein: "Non escludiamo una mobilitazione, di fatto queste terre sono abbandonate".