Fondi russi ai partiti, De Luca: «Indegno essere corrotti da un Paese straniero»

(Agenzia Vista) Napoli, 14 settembre 2022 "Speriamo arrivino anche alla Regione Campania, non avremmo remore ideologiche. Credo che sia un dovere di dignità nazionale fare chiarezza, si può essere dipendenti da un paese straniero per le forniture energetiche, ma dipendenti perché corrotti da un governo straniero no. Almeno questo dovrebbe unire tutte le forze politiche che hanno un senso di dignità nazionale". Così Vincenzo De Luca, il Governatore della Campania. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it