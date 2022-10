Fontana cita il giovane Carlo Acutis, morto a 15 anni e proclamato beato dalla Chiesa

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2022 “Tutti nascono come originali, molti muoiono come fotocopie”. Nel suo primo discorso da presidente della Camera Lorenzo Fontana ha citato Carlo Acutis, morto a 15 anni per una malattia fulminante e proclamato beato dalla Chiesa. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev