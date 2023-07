Forza Italia, Tajani legge la lettera dei figli di Berlusconi

"Grazie per ciò che farete per continuare a far vivere i suoi ideali"

Roma, 15 lug. (askanews) - "Non è facile iniziare questa giornata ma voglio prima dell'insediamento dell'ufficio di presidenza dirvi che ieri sera ho ricevuto una lettera molto affettuosa e cordiale, piena incoraggiamento nei miei confronti da parte della famiglia Berlusconi".

Lo ha detto un commosso Antonio Tajani, possibile successore di Berlusconi alla guida di Forza Italia, in avvio dei lavori del Consiglio nazionale del partito, a Roma; il primo senza il cavaliere.

"Carissimo, grazie per l'appoggio e la vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e per tutto ciò che da oggi farete per continuare a far vivere gli ideali di libertà, di progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e le sue azioni. Un abbraccio grande a tutti con i migliori auguri di buon lavoro".