Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Stefano De Martino a Santa Maria di Castellabate

Straordinario successo anche a Castellabate per lo spettacolo “Che Coppia Noi Tre” scritto da Riccardo Cassini, con Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. I tre showmem hanno portato la loro comicità sul palco di Villa Matarazzo, nel cuore di Santa Maria di Castellabate. La doppia tappa nel paese di "Benvenuti al Sud" è stata anche l’occasione per qualche ora di relax presso il Grand Hotel Santa Maria, ospiti del patron Francesco Tavassi e della sua famiglia, e per fare qualche escursione in barca alla scoperta degli angoli più suggestivi del territorio. «Siamo lieti di ospitare oggi nella nostra rinnovata struttura gli amici Izzo Paolantoni e De Martino che hanno scelto il nostro territorio per la loro fortunata tournée teatrale. Nei prossimi mesi ospiteremo altri importanti artisti e con piacere quindi daremo anche noi un supporto alla ripartenza economica del territorio e dello sviluppo culturale di Castellabate», ha commentato Francesco Tavassi.