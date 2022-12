Francobollo per E. Marinella: un omaggio al Made in Italy

Dopo oltre cento anni di storia, giunto alla quarta generazione, E. Marinella, simbolo del “Made in Italy”, ha il suo francobollo. Accolti dal Ministro Adolfo Urso nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Maurizio e Alessandro Marinella hanno dedicato un’intera giornata, tra Roma e Napoli, a questo prestigioso riconoscimento. A Napoli, nel Salone degli Affreschi E. Marinella, insieme a esponenti Poste Italiane, è stato presentato il francobollo, che, accolto con entusiasmo dagli ospiti, sarà disponibile in poco più di 300.000 esemplari. Ottenere un annullo filatelico è un’operazione complessa e importante, come spiega Marco Di Nicola, responsabile commerciale Filatelia Poste Italiane. Alessandro Marinella, figlio di Maurizio, ben comprende l’importanza e il prestigio del “dentello celebrativo”, che nei prossimi giorni sarà esposto nelle vetrine delle boutique E. Marinella di Napoli, Roma e Milano, per essere ammirato da collezionisti e amanti di una storia made Italy iniziata nel 1914 ad opera di Don Eugenio Marinella, che decise di aprire bottega in Piazza Vittoria, sull’elegante Riviera di Chiaia a Napoli.