Frank Matano in ‘LOL Xmas Special’: «Un cenone di Natale con dei pazzi che fanno di tutto!»

L’atmosfera delle feste contagia anche Prime Video che, dal 19 dicembre, propone in esclusiva una puntata speciale di ‘LOL: Chi ride è fuori’. ‘LOL Xmas Special: Chi ride è fuori’ regala, infatti, 80 minuti nel segno della leggerezza confermando la formula vincente dello show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios. “Amazon non si è risparmiata! – ci dice sorridendo Frank Matano, nel cast – La casa di LOL è piena di addobbi e festoni, proprio nello spirito delle feste. È come se fosse un cenone di Natale dove si raggruppano dei pazzi e fanno di tutto! Devo dire che è stato divertentissimo condividere questo tipo di atmosfera con delle persone che mi stanno estremamente simpatiche”. “Far parte di un progetto che si occupa di far ridere le persone per un’ora e mezza e fari dimenticare che cosa sta succedendo lì fuori è confortante. Mi rende orgoglioso”. Credits Prime Video

